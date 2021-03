Dos germans de Girona detinguts per setze estafes oferint motos de segona mà a Internet

Segons informa el Cos Nacional de Policia (CNP), la investigació que ha permès detenir els dos germans va començar a finals de desembre i ha durat uns dos mesos. Els estafadors, un dels quals és menor d'edat, havien ordit un pla per cometre estafes a través d'un portal de compravenda d'internet.Van començar a posar-lo en pràctica a l'octubre, i fins que la policia els va arrestar, van aconseguir cometre com a mínim setze estafes arreu de l'Estat i ingressar 3.150 euros. Els dos germans, que viuen a Girona i Banyoles, publicaven anuncis al portal oferint motos i ciclomotors a preu de ganga.Cada vegada que una víctima contactava amb ells, els estafadors el convencien perquè els hi donés diners per avançat. A uns els explicaven que hi havia més compradors interessats, i que calia que els fessin una paga i senyal per reservar-los la moto o el ciclomotor. I a d'altres, els explicaven que abans d'entregar-los el vehicle, s'hi havien de fer reparacions o bé millores.Per guanyar-se la confiança de les víctimes, els estafadors els hi enviaven fotografies de les targetes d'inspecció tècnica o de DNI que, al seu torn, havien obtingut d'altres persones a qui havien engalipat. A més, perquè no els localitzessin, els dos germans també se servien de les conegudes com a 'mules de diners'. Enganyaven amics i coneguts perquè els donessin els seus números de comptes bancaris, i feien que les víctimes hi enviessin allà les transferències.Els dos germans gironins feien servir el mateix patró amb totes les estafes que van cometre. Els agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona del CNP els van detenir aquest febrer passat.