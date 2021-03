Detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a França per segrestos, atacs amb armes i tràfic de drogues

Actualitzada 10/03/2021 a les 12:01

La Policia Nacional ha detingut en el vestíbul d'un hotel del centre de Barcelona un fugitiu condemnat a perpetuïtat amb dues ordres europees de detenció i lliurament interposades per les autoritats franceses. La primera de les ordres és per agressions greus i la segona per lesions i homicidis amb arma de foc, segrest, extorsió i tràfic de drogues com a membre d'una organització criminal. També s'ha arrestat la seva parella per falsedat documental. El dispositiu policial per a dur a terme la detenció va tenir en compte l'advertiment del cos policial francès sobre el seu caràcter violent, la seva perillositat i que podia anar armat, segons ha informat la Policia Nacional.