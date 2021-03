Manuel Valls no es tornarà a presentar a l'alcaldia i defensa «reinventar» Barcelona pel Canvi

El president de Barcelona pel Canvi, l'exprimer ministre francès Manuel Valls, ha anunciat en una entrevista a Betevé que no es tornarà a presentar a les eleccions a l'alcaldia el 2023. Valls defensa «reinvetar» una formació que té, en «certa manera», data de caducitat, perquè es va idear per al mandat actual. En tot cas ha volgut deixar clar que Barcelona pel Canvi no era el seu «projecte personal» i que, tot i no ser-ne candidat, ajudarà «de forma política, pedagògica i intel·lectual» per concretar una proposta per a la capital catalana amb visió metropolitana. Valls ha declinat contestar si aquesta ajuda la farà des de dins del partit o des d'un altre, ni si d'aquí a dos anys preveu tornar a França.