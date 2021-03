La Generalitat crea un grau mitjà en Tècniques de Dansa Urbana

Actualitzada 09/03/2021 a les 13:48

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret per crear el títol propi de la Generalitat de tècnic en Tècniques de Dansa Urbana. El nou ensenyament busca «donar resposta a les necessitats formatives i de qualificació del sector» i tindrà una durada de 1.400 hores, que es dividiran en do cursos acadèmics. Els alumnes podran assolir coneixements d'anatomia i fisiologia, aplicar les bases tècniques de dansa clàssica i dansa contemporània com a complement al moviment de la dansa urbana, conèixer els estils musicals associats a la tècnica o executar programes d'entrenament específic, entre altres competències. Amb aquest ja són set els títols propis creats per la Generalitat.