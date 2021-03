L'Eurocambra aixeca la immunitat parlamentària a Puigdemont, Comín i Ponsetí

Votació

En paral·lel, les demandes d'extradició hauran d'estar pendents de les preguntes prejudicials que el jutge instructor del Tribunal Suprem té previst enviar a Luxemburg sobre el precedent belga en el cas de Lluís Puig. El magistrat Pablo Llarena ja ha expressat la seva voluntat d'enviar una o diverses preguntes prejudicials al respecte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un fet que es podria produir també aquesta setmana, segons apunten fonts de la defensa de JxCat.La votació final a l'Eurocambra ha estat més ajustada del que es preveia, malgrat ser suficient per aprovar el suplicatori. Populars, socialistes i liberals sumen 417 escons dels 705 que té la cambra. Són les famílies polítiques on s'integren PP, PSOE i Ciutadans. Vox forma part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), que tenen 63 eurodiputats en total.Fonts del Partit Popular Europeu (175 eurodiputats) i dels liberals de Renovar Europa (97 eurodiputats) i dels socialistes europeus (145 eurodiputats) asseguraven que la seva posició seria votar a favor del suplicatori. L'ECR no va indicar posició de grup. En canvi, els Verds/ALE (73 eurodiputats) i l'Esquerra Unitària Europea (39 eurodiputats) han votat en bloc en contra d'aixecar la immunitat als tres independentistes.Per superar els 245 vots, els eurodiputats de JxCat haurien d'haver obtingut vots d'altres formacions polítiques més enllà de l'esquerra europea. Per exemple tant el cap dels socialistes maltesos, Alfred Sant, com l'eurodiputada socialista flamenca Kathleen Van Brempt s'han oposat a l'aixecament de la immunitat.