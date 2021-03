Fecasarm torna a presentar un recurs al TSJC pels nous horaris a la restauració

També ha aportat dades sobre la «dramàtica situació» en el sector de l'hostaleria, ja que un 88% declara haver patit una davallada important dels ingressos en el darrer trimestre de l'any passat i un 36% ha amortitzat llocs de treball, segons dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya.D'altra banda, Fecasarm proposa l'aplicació d'un sistema que faria possible la reobertura dels establiments de tot tipus locals interiors «amb un 100% de seguretat per als seus usuaris». Segons concreta, es tractaria de fer tests previs i només es permetria l'accés a les persones que haguessin fet un test amb resultat negatiu entre un i tres dies abans o ja s'haguessin vacunat.Les dades s'introduirien en un codi QR intransferible i als locals s'hi instal·larien uns aparells que ja funcionen en UCI, que estan certificats per l'associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i que eliminen el 99,9% de covid i totes les seves mutacions de l'aire.Per ara, Fecasarm ha demanat poder fer una prova pilot i que no es confiï la reobertura exclusivament a la vacuna ja que el ritme lent tant a l'Estat com en països emissors és molt lenta i fa perillar la temporada estival. «Cal accelerar urgentment la implementació d'avenços tecnològics i científics que permetin flexibilitzar les restriccions», insisteix Fecasarm.