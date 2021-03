Empresa obre aquest dimecres la línia d'ajuts per a locals de centres comercials i botigues grans

Actualitzada 09/03/2021 a les 11:38

El Departament d'Empresa i Coneixement obre aquest dimecres a les nou del matí el tràmit del Canal Empresa per sol·licitar els ajuts directes de la línia de deu milions d'euros per als establiments dels centres, galeries i recintes comercials i els locals de més de 400 metres quadrats, tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer. Els ajuts seran de 5.000 euros per establiment en el cas dels comerços de productes no essencials ubicats en els centres comercials o amb més de 400 metres quadrats i de 7.000 euros per a bars, restaurants i cafeteries en centres comercials, encara tancats. Les sol·licituds es podran demanar fins al 17 de març a les dues del migdia.