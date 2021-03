Els presos amb el tercer grau suspès fan una crida a la persistència i a la unitat abans de retornar a Lledoners

Record als eurodiputats

Era una decisió que ja esperaven i, per això, no els ha sorprès. Tot i això, han entrat a Lledoners resignats i convençuts que res ni ningú els farà canviar d'ideals. «El que volen és que renunciem a seguir lluitant, aquesta seria la seva victòria, però nosaltres hem de seguir ferms i convençuts perquè la millor victòria és la unitat en l'exercici de l'autodeterminació», ha assegurat Cuixart durant la seva intervenció.Minuts abans de les nou del vespre, l'hora límit per entrar a la presó, els líders independentistes s'han adreçat al més d'un centenar de persones que s'han arribat fins a Lledoners per mostrar el seu escalf. Tots ells han fet una crida a la perseverança i han demanat unitat a la classe política per fer front a la repressió de l'Estat i assolir la independència de Catalunya.Els presos han arribat a quarts de vuit a Lledoners. Abans ho han fet els principals dirigents d'ERC i JxCat. Entre ells, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la cap de llista i diputada electa, Laura Borràs. També la líder cupaire Dolors Sabater.Abans del seu reingrés a presó, els presos independentistes han volgut recordar els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comin i Clara Ponsatí, que aquest dimarts han perdut la immunitat parlamentària. Els han donat tot el seu suport, i els han recordat que la lluita és conjunta. «Moltíssimes gràcies per ser la dignitat dels catalans que no renunciarem mai a l'exercici de drets fonamentals», ha assegurat Cuixart.Aquest cop, el tercer grau els ha durat tan sols un mes i mig. Van sortir de la presó el passat 29 de gener, i això els va permetre reaparèixer en campanya durant les passades eleccions del 14-F. «Ho han utilitzat durant la campanya electoral per fer veure que són gent sensible i no ho són», ha lamentat Forn.Els presos tornen a Lledoners en règim penitenciari ordinari i sense cap sortida prevista a l'horitzó. De moment, la decisió només afecta els presos homes perquè les preses dones depenen d'un altre jutge de vigilància penitenciària.