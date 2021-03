Els hostalers i restauradors exigeixen aixecar el confinament comarcal per Setmana Santa

La ConfeCat reclama al Govern que faciliti la mobilitat interna i deixi de banda «especulacions i ambigüitats»

Actualitzada 09/03/2021 a les 16:32

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) ha exigit aquest dimarts a la Generalitat aixecar el confinament comarcal per Setmana Santa: «El tancament de les comunitats autònomes a Espanya durant la Setmana Santa fa que necessitem de forma imperiosa que es faciliti la mobilitat interna entre comarques i províncies a Catalunya. És vital», ha apuntat el president de la ConfeCat, Santiago García-Nieto. «La situació del nostre sector no permet especulacions ni ambigüitats. No aguantarem gaire més», ha volgut deixar clar García-Nieto, que també reclama «un relaxament» de les restriccions a la restauració i l'hostaleria durant aquesta propera Setmana Santa.