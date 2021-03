Renfe compra 211 trens de gran capacitat per a Rodalies a Alstom i Stadler per 2.445 MEUR

El pla de Rodalies preveu que 56 d'aquests combois es destinin a Catalunya

Actualitzada 08/03/2021 a les 20:04

El Consell d'Administració de Renfe ha aprovat aquest dilluns l'adjudicació a les empreses Alstom i Stadler del contracte per a la compra de 211 trens de gran capacitat per a Rodalies, per un import total de 2.445 MEUR. El pla de Rodalies preveu que 56 d'aquests combois es destinin a Catalunya i està subjecte a l'aprovació del contracte programa dels serveis de Rodalies entre la Generalitat i Renfe. Del total de trens, 176 tindran una longitud de 100 metres cadascun, i els altres 35 arribaran als 200 metres de llargada. De fet, els nous combois tindran un 20% més de capacitat que els actuals models Civia, minimitzaran el temps de baixada i pujada de viatgers, i seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.