La música torna al Luz de Gas un any després contra la violència masclista

'Som aquí', tot el març

El dia en què es complia un any exacte de l'últim concert al Luz de Gas -celebrat just abans de l'esclat de la crisi del coronavirus- la sala ha tornat a acollir un recital. La reobertura és puntual, i gràcies a una iniciativa d'una promotora lligada al local i amb el suport de l'Institut de les Empreses Culturals (ICEC). De moment no es preveu que l'activitat torni de forma regular més enllà d'aquest cicle amb veu de dona.Maria del Mar Bonet ha estat la primera de les veus del petit festival, que si més no permetrà treure la pols a l'espai i generar alguns ingressos durant el mes de març. La mallorquina ha preparat un espectacle que ha anomenat 'Nosaltres les dones', com el nom de la versió d'un poema de Edith Södergran que Bonet va incloure al recordat àlbum 'Alenar' (1977) i que ha interpretat en arrancar.Acompanyada al piano per Dani Espasa, el recital ha girat a l'entorn de poemes escrits per dones. Han sonat versos de Maria Antonia Salvar o Maria Mercè Marçal, entre altres. «El concert vol tenir un color violeta en homenatge a totes les dones d'aquest món que necessiten ser vistes i ajudades. Les xifres són esfereïdores», ha lamentat Bonet en recordar les denúncies per casos de maltractaments i el nombre de dones assassinades els darrers. «El dolor que vivim és immens, i el clam també ha de ser immens».El concert ha aplegat unes 200 persones, gairebé tot l'aforament que s'havia disposat en cadires dins la sala. La iniciativa ha rebut el suport de diverses autoritats, com la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, la Consellera de la Presidència i Portaveu del Govern, Meritxell Budó, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, o l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.A més de Bonet, durant tot el mes hi actuaran Mayte Martín, Beth, Gemma Humet, Elena Gadel & Marta Robles, Sara Roy i Balkan Paradise Orchestra, amb concerts fins el dia 25 de març.Aquests concerts tenen l'objectiu de denunciar les violències masclistes i acompanyar, des de l'altaveu dels escenaris, les dones que han vist agreujada la seva situació de vulnerabilitat, i de les seves criatures degut al confinament domiciliari, l'aïllament social i la convivència contínua amb l'agressor.Segons dades de l'Institut Català de les Dones (ICD), el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista va passar de les 183 trucades setmanals a 319 en les setmanes de confinament, un augment del 75 per cent. L'any 2020 el 900 900 120, va rebre 13.135 trucades, de les quals 10.991 van ser per motiu de violència masclista. Una tercera part d'aquestes trucades es van fer durant els primers mesos de pandèmia.