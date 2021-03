L'individu ha estat retingut per la Guàrdia Urbana i les víctimes han sofert lesions de caràcter lleu

Actualitzada 08/03/2021 a les 23:06

Un home està essent investigat per haver ruixat cinc dones amb un esprai de pebre al final de la concentració estàtica del 8-M aquest dilluns al vespre a Barcelona, segons ha confirmat l'Ajuntament de la capital catalana. La mateixa font indica que els fets han tingut lloc cap a les vuit del vespre a la confluència del passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, al districte de l'Eixample. Les cinc agredides han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques. L'home ha estat retingut per la Guàrdia Urbana i queda investigat per un delicte lleu de lesions, que han denunciat les cinc dones.