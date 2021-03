Hi ha més casos de covid en dones però crea més complicacions als homes

El motiu: que hi ha més sanitàries en primera línia i aquestes desenvolupen treballs més relacionats amb les cures

Actualitzada 08/03/2021 a les 14:05

La investigadora de models matemàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Clara Prats, ha explicat aquest dilluns que hi ha més casos de covid-19 en dones, encara que els homes sofreixen més complicacions i una major mortalitat.En declaracions a Catalunya Ràdio, la doctora ha assenyalat que les dones representen el 53% dels casos, una diferència que atribueix a la mena d'activitats que desenvolupen, ja que hi ha més sanitaris en primera línia que són dones i aquestes desenvolupen treballs més relacionats amb la cura de les persones.No obstant això, els homes sofreixen més complicacions a causa del coronavirus, en referència a les hospitalitzacions, els ingressos en vigilància intensiva (UCI) i les morts, la qual cosa atribueix, fonamentalment, a factors biològics.Un 54% de les hospitalitzacions i les morts per coronavirus són d'homes i en les UCI la diferència és encara major, ha subratllat Prats, ja que dues de cada tres ingressos per covid-19 són homes.La investigadora de la UPC considera que incorporar la perspectiva de gènere en la recerca biomèdica permetria «enfrontar-nos millor a la malaltia».