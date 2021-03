Els estudiants, cridats avui a vaga per exigir una educació sense masclismes

El Sindicat ha convocat manifestacions a grans ciutats catalanes com Manresa, Girona, Lleida, Reus o Barcelona

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha cridat a la vaga i a manifestar-se aquest dilluns als estudiants catalans per exigir una educació que empoderi a les dones, que «acabi amb la violència estructural i física» cap a elles i que «deixi de perpetuar estereotips i rols de gènere».Els estudiants han denunciat, via comunicat, que en aquesta jornada del Dia de la Dona «la violència masclista segueix present als carrers, a casa, als llocs de treball i també a les aules».Als centres educatius «sofrim de manera silenciosa i invisible la imposició d'estereotips i rols de gènere», han afirmat, per la qual cosa han exigit «millorar la prevenció per evitar les agressions verbals i físiques i l'assetjament que es continuen donant», han assegurat.El sistema educatiu «perpètua una estructura capitalista i patriarcal que redueix a la dones a mercaderies», on «sofrim la feminització de la pobresa i la bretxa salarial», han denunciat.A més, han afirmat que «pel fet de ser dones» s'ha d'afrontar «la doble jornada», la qual cosa han qualificat com «una doble explotació a la que cal sumar la gran quantitat de violències masclistes que vivim en el nostre dia a dia».Per al SEPC, l'educació «en clau feminista ha de ser una eina de transformació social, que empoderi a les oprimides, que acabi amb la violència estructural i física i que deixi de perpetuar els estereotips i els rols de gènere».El Sindicat, que és majoritari entre els estudiants universitaris, ha convocat per aquest dilluns jornada de vaga i manifestacions a grans ciutats catalanes com Manresa, Girona, Lleida, Reus o Barcelona, on està previst que la protesta s'iniciï a les 11.30 hores en la plaça Universitat.