El Mobile preveu entre 45.000 i 50.000 assistents i exigirà un test negatiu amb 72 hores de marge per entrar

Testeig massiu i mascaretes FPP2

«Les circumstàncies segueixen sent dinàmiques. Vam ser la primera fira en haver de cancel·lar l'any passat, i enguany apliquem el mateix rigor i capacitat d'adaptació. Ser flexibles és part del pla», ha afirmat Lynch-Habib.De fet, la GSMA ha preparat un pla de seguretat i salut per al congrés, en coordinació amb les autoritats sanitàries, que inclou, entre d'altres mesures, la instal·lació de sales «d'aïllament» per quan s'hagin d'esperar possibles resultats negatius, o la remodelació dels espais de restauració per garantir la distància de seguretat. A més, el Mobile serà «touchless», és a dir, s'evitarà el contacte, i hi haurà el doble d'entrades i sortides que en una edició normal.La GSMA preveu que l'edició d'enguany de la fira torni a ser «un esdeveniment veritablement global, amb participants d'arreu del món», malgrat que n'hi hagi menys. De fet, els organitzadors consideren que el Mobile serà «clau» per a la recuperació econòmica, i afirmen que volen «ser part» d'aquest procés de represa de l'activitat a Barcelona.Abans de sortir cap a Barcelona en avió, tots els participants al congrés hauran de tenir un test negatiu. Els que arribin a la fira en cotxe o tren, s'hauran de dirigir als espais habilitats pel propi MWC per comprovar el seu estat de salut.El test s'haurà de repetir cada 72 hores, i els participants al congrés tindran una aplicació al mòbil, 'My MWC', on rebran una notificació sobre la caducitat del test.Tots els tests que es facin al recinte comptaran amb personal qualificat en col·laboració amb les autoritats sanitàries catalanes. A més, també hi haurà controls de temperatura a tots els punts d'accés i tots els participants hauran de portar mascaretes FPP2.El protocol del Mobile inclou establir uns itineraris unidireccionals dins del recinte de la fira, així com l'ús d'un nou sistema d'entrada d'aire fresc i ventilació externa per millorar el flux d'aire.El MWC també comptarà amb un nou sistema de monitorització per controlar la capacitat i densitat de gent per garantir que en tot moment es mantenen les distàncies de seguretat i els fluxos de gent unidireccionals.L'organització també ha informat que s'augmentarà el personal mèdic al recinte i que, quan calgui, es compartiran les dades necessàries amb les autoritats per mitigar qualsevol exposició.