Bars i restaurants, satisfets a mitges amb l'horari ininterromput fins a les 17 hores: «És un pas molt minso»

El Gremi de Restauració, decebut: «Avenç poc significatiu»

«Estem contents perquè anem cap endavant i no cap enrere. Prefereixo obrir ara només fins a les 17 hores, que obrir fins a les 19 o les 21 hores i haver de tancar després un mes el bar per un repunt de contagis», ha reflexionat en veu alta el responsable del bar Flanders, que només ha lamentat el dia plujós a Barcelona que ha impedit la presència de gaire gent a la terrassa. «A banda, moltes persones encara no saben que podem obrir sense interrupció fins a les cinc de la tarda i ens pregunten si poden asseure's a les taules», ha precisat Cot. «Mica en mica això agafarà velocitat de creuer, els clients també tindran més marge per venir a l'hora que volen i la gent no estarà tant condensada en un horari reduït», ha comentat el responsable del bar Flanders.Això sí, la principal reclamació continua essent poder obrir durant els vespres i nits per servir sopars amb normalitat. «Nosaltres tenim tancat, no ens val la pena fer take away», ha reconegut Kilian Cot. «El nostre punt fort a Casa Pagès són els vespres -amb treballadors fent la cervesa després de sortir de la feina- i els sopars», ha apuntat Albert Barros, que calcula que únicament està facturant un 30% de l'habitual al seu restaurant. «Obrir només al matí i migdies no ens dona beneficis. Fas 30 euros amb 30 cafès. La facturació és molt poca i el negoci no és rendible», ha conclòs Barros.Després d'anunciar-se la relaxació de les mesures a bars i restaurants, el Gremi de Restauració ja va mostrar la seva decepció i va titllar «d'avenç poc significatiu» l'ampliació de l'horari fins a les 17 hores, sense permetre el sopars. «Donar aire als sectors econòmics més colpejats per les restriccions no és això. És només un passet que no convida a desafectar treballadors en ERTO», va afirmar el director del Gremi, Roger Pallarols, que va recordar que només s'ha ampliat l'obertura en «hores vall, on el consum acostuma a ser baix».Igualment, el Gremi va advertir que tancar la restauració a les 17 h «no farà que la ciutadania es tanqui a casa» perquè «la socialització continuarà a les places, a les platges, als parcs i, sobretot, als domicilis particulars». «Seguirem veient imatges com les del darrer cap de setmana al Born, unes imatges que resulten incomprensibles per a uns restauradors que ja han sacrificat tot el que tenien –estalvis, crèdits- i més», va concloure Pallarols.