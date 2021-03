Un farmacèutic de Fondarella desenvolupa un test ràpid que pot detectar la sèpsia en dues hores

La sèpsia és una resposta inflamatòria greu del cos com a resposta a una infecció bacteriana -en un 80% dels casos-, vírica o fúngica. Es pot produir per una infecció a qualsevol part del cos, principalment als pulmons, vies urinàries, l'intestí i la pelvis, i pot atacar els òrgans i fins i tot causar a mort si no es diagnostica en una fase primerenca. Tot i això, la seva detecció encara és complexa ja que els símptomes són semblants al produïts per altres malalties i perquè les eines que s'utilitzen per localitzar les bactèries tarden, com a mínim, 12 hores, quan aquestes ja s'han estès pel sistema circulatori.Així, una detecció ràpida es tradueix en una menor mortalitat. En concret, un dels fundadors de Loop Diagnostics, Eduard Guerrero, explica que si la sèpsia es detecta dins les primeres sis hores la mortalitat és inferior al 10%, ja que el tractament d'antibiòtics intravenosos és més efectiu durant aquest període. Passat aquest temps el risc de mortalitat augmenta entre un 30% i un 70% i els pacients han de passar una mitja de dues setmanes ingressats al centre hospitalari.Davant d'això, l'empresa Loop Diagnostics ha creat un test ràpid que permet diagnosticar la sèpsia en dues hores a partir d'una fase inicial. Amb el nom 'SeptiLoop', el test pot detectar si les defenses del pacient estan lluitant contra una sèpsia a partir d'una mostra de sang 1 mil·lilitre. A aquesta mostra se li incorpora un reactiu i es deixa incubar a 37 graus durant dos hores per, tot seguit, posar-la en contacte amb una tira reactiva que és la que fa que el test mostri un resultat positiu o negatiu.D'aquesta manera, es pot detectar si una persona té sèpsia durant les primeres sis hores, quan el risc de mortalitat és baix i quan el pronòstic de recuperació és millor. En canvi, les altres empreses que utilitzen hemocultius o biomarcadors no poden fer el diagnòstic fins passada aquesta fase inicial. Segons Guerrero, la problemàtica d'aquestes empreses és que per detectar la sèpsia necessiten que la bactèria que l'ha provocat passi almenys unes 12 hores dins el sistema circulatori per multiplicar-se el suficient per poder-la trobar en una mostra de sang.El projecte compta amb un prototip funcional que ha estat comprovat i testat en una prova pilot a l'Hospital de Bellvitge durant el 2019 i 2020. La prova observacional es va fer amb 200 persones, la meitat de les quals pacients sèptics, i els resultats van constatar una sensibilitat del producte d'un 90% i un valor predictiu negatiu del 100%, és a dir, que el test no va mostrar falsos negatius.L'empresa Loop Diagnostics va néixer a finals del 2018 i actualment la formen tres socis: Enrique Hernández i Eduard Guerrero, i Joan Vieyra. Actualment el projecte es troba en fase d'industrialització i d'aconseguir passar els diferents processos regulatoris d'Europa i dels Estats Units. Per tirar endavant aquests passos han obert una ronda d'inversió privada de mig milió d'euros.La previsió és que el producte entri al mercat espanyol a finals d'aquest any o principis de 2021. «Ja tenim coneixements d'aquest mercat i xarxa feta aquí i creiem que podríem tenir un gran èxit ràpid», ha dit Guerrero, que ha afegit que un any més tard també esperen aterrar al mercat estatunidenc.