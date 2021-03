Un consorci liderat per la FCAC i Empresa crea un sistema per verificar l'origen de l'oli d'oliva i evitar el frau

Col·laboració pública i privada

Segons ha explicat el responsable sectorial d'oli d'oliva de la FCAC, Antoni Galceran, l'oli d'oliva és un producte que, pel seu valor gastronòmic i nutricional, «té associant un elevat risc de frau». «Per això és important trobar fórmules que permetin controlar, detectar i reduir situacions enganyoses, com ara possibles adulteracions fruit de barreges amb altres olis», ha afegit.En aquest sentit, destaca que el projecte ha treballat amb «mostres genuïnes» d'oli d'oliva que s'han recollit directament «a peu de producció» per aconseguir una anàlisi del tot fiable. Durant els últims tres anys, els diferents experts que han participat en aquesta tasca han analitzat diferents paràmetres en funció de cada objectiu de verificació –com ara els triglicèrids o els compostos sesquiterpènics semivolàtils- per identificar perfils d'aquests compostos i obtenir el que serien les «empremtes dactilars» dels olis autèntics. La informació ha quedat recollida a una base de dades que servirà per caracteritzar tota la producció d'oli d'oliva a Catalunya.El protocol d'autenticació s'aplicarà pròximament a les cooperatives de la FCAC i l'objectiu és escalar-lo a altres agents vinculats al sector de l'oli, com ara empreses productores i entitats de l'administració. En paral·lel, el consorci ha creat un servei d'assessorament per a empreses i entitats per donar resposta a les principals problemàtiques sectorials relacionades amb l'autenticació de l'oli.Segons dades facilitades per la Generalitat, a Catalunya existeixen cinc denominacions d'origen d'oli d'oliva que agrupen 347 productors i facturen al voltant de 800 MEUR de manera agrupada.La iniciativa forma part d'un projecte anomenat Autenfood, que té com a objectiu garantir la seguretat i autenticitat de productes agroalimentaris catalans i millorar la detecció del frau. En aquesta tasca també hi ha participat el grup de recerca en Lípids i Compostos Bioactius (LiBiFOOD) de la Universitat de Barcelona.La comunitat que agrupa totes les institucions que han participat en el projecte rep del nom de RIS3CAT, una agrupació que integra entitats públiques i privades i que s'encarrega de desenvolupar projectes tecnològics d'alt impacte per a l'economia catalana en un període de tres anys. A Catalunya existeixen 13 comunitats RIS3CAT que disposen d'un pressupost total de 53 MEUR.