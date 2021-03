Tres detinguts per presumpte desordre públic en la manifestació per demanar la llibertat de Hasél a Barcelona

Actualitzada 07/03/2021 a les 22:49

La protesta va transcórrer de forma totalment pacífica i només es van produir petits moments de tensió quan un grup reduït de joves infiltrats van fer llançaments d'objectes contundents als Mossos d'Esquadra. De fet, des de l'inici, el gruix de manifestants va intentar marcar distàncies amb els responsables d'aquests comportaments, evitant també enfrontaments amb els agents.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dissabte tres persones per presumpte desordre públic en la manifestació per demanar la llibertat de Pablo Hasél i els detinguts en les darreres protestes. Segons fonts municipals, les detencions es van fer a les deu del vespre al voltant de la plaça Lesseps. Centenars de persones es van concentrar ahir sota el lema 'Fins que caiguin. Res a perdre, tot per guanyar', convocats per diverses entitats. Entre les reivindicacions que feien hi havia la dissolució dels antiavalots, la regulació dels lloguers i la derogació de la reforma laboral.