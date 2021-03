Foment, sobre l'absència del Govern a l'acte de Seat: «És literalment fer el ridícul i degradar el paper institucional»

Sánchez Llibre ho veu «injustificable» i acusa l'executiu de «posar actituds de partit per damunt l'interès general»

Actualitzada 07/03/2021 a les 13:16

Foment del Treball ha titllat «d'injustificable» l'absència del Govern en l'acte que es va celebrar el divendres a la planta de Seat a Martorell, on l'automobilística va mostrar el seu compromís amb Catalunya i que va comptar amb la presència del rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En un comunicat, la patronal encapçalada per Josep Sánchez Llibre ha acusat l'executiu català de posar «discutibles actituds de partit per damunt l'interès general» i assenyala que això suposa «literalment fer el ridícul i degradar el paper institucional del president de la Generalitat i del Govern». Per Foment, el pla d'inversió de Seat -5.000 MEUR fins al 2025- és «probablement el projecte industrial més important per a Catalunya».