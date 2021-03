Aragonès (ERC): «Aquesta ha de ser la legislatura del diàleg, però l'Estat ha de crear les condicions i fer els deures»

«L'important és Seat i el cotxe elèctric i no el Rei. Per treballar per aconseguir el cotxe elèctric, per a la fàbrica de bateries, perquè els fons europeus arribin a Catalunya, hem estat i serem allà», ha insistit Aragonès. «Divendres de la setmana passada vaig ser a Seat, vaig abordar aquesta qüestió i vaig expressar el suport i la voluntat d'implicació màxima del Govern en aquest projecte. Tenim una excel·lent relació amb Seat», ha continuat el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, que igualment ha respost a les queixes de l'empresariat català, cristal·litzades en l'acte de dijous liderat per Foment i Pimec a l'Estació del Nord.«Aquesta setmana ha estat en contacte amb les principals organitzacions que muntaven l'acte i els hem ofert disposició per parlar. Van expressar un malestar que en bona mesura compartim», ha reconegut Aragonès. Sobre la negociació del nou Govern, el candidat republicà ha reiterat la seva intenció de sumar els comuns –«soc molt perseverant»- i el seu veto al PSC. «L'objectiu del PSC ha estat repetir l'operació Arrimadas i això no els serveix per formar majories», ha etzibat Aragonès, que ha conclòs donant una pinzellada del seu futur executiu. «No és una qüestió de pintar de colors cada secretaria. Cal incorporar talent de fora dels partits», ha reflexionat.«He proposat de crear el comissionat Next Generation, amb Miquel Puig al capdavant, que té criteri independent i experiència professional. Reforçar el treball en equip és essencial», ha finalitzat el candidat d'ERC.