Maroto xifra en 5.000 MEUR la inversió en la fàbrica de bateries i diu que a prop de Martorell «significa Espanya»

«Turisme: podríem recuperar el 50% del volum del 2019»

«Esperem que el nou Govern català tingui com a prioritat la política industrial, la política turística en un moment tan complicat per al sector, en el qual són absents», ha insistit la titular d'Indústria, Comerç i Turisme. «La indústria catalana ha estat sempre un exemple de modernització i ara està adormida. No té una tutela d'un govern que hauria d'estar apostant per projectes d'inversió», ha continuat Maroto en la seva censura. «Veurem la nova conformació del govern català, però el que passa amb alguns tancaments a Catalunya és conseqüència de la falta de lideratge per part de la Generalitat», ha etzibat la ministra d'Indústria.Sobre la nova fàbrica de bateries, Maroto encara no ha donat cap detall sobre la seva localització definitiva. «Una vegada tinguem definits els socis, entre tots haurem de definir quina és la millor ubicació. No serà una decisió només del govern. Cal comptar amb tots els actors», ha reflexionat en veu alta la ministra d'Indústria. «L'important és que sigui a Espanya. Ara mateix estem important cel·les de la Xina i Polònia i amb la pandèmia vam tenir un problema de subministraments. En el cas de la Xina, encara hi ha retards en les comandes», ha reconegut Maroto. «L'ambició de liderar el vehicle elèctric passava necessàriament per tenir tota la cadena de valor de producció a Espanya», ha recalcat la titular d'Indústria.Finalment, Maroto ha llençat un missatge de confiança de cara a la temporada turística 2021. «Estem treballant amb el sector en la reobertura. Sobretot, amb un nou instrument com és el certificat digital, que és prioritari», ha afirmat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme. «A més, les reserves van bé, podríem recuperar el 50% del volum del 2019. El maig representa l'inici dels viatges», ha avançat Maroto. «Si tinguéssim tots els permisos podríem utilitzar el certificat sanitari a Fitur, a finals de maig. Per a Espanya és transcendental obrir. Encara que volem coordinar-nos amb altres països de la Unió Europea, tampoc no ens importa ser els primers. El sector turístic no aguanta, és una necessita vital», ha conclòs la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme.