Illa insisteix en trobar els suports per governar: «El PSC té l'obligació moral de presentar-se a la investidura»

El candidat socialista reclama al Govern «eradicar la violència» arran dels aldarulls per l'empresonament de Hasél

Actualitzada 06/03/2021 a les 11:45

El candidat del PSC, Salvador Illa, creu que els resultats electorals han obert «nous temps polítics» a Catalunya i assegura que els socialistes tenen «el dret, la legitimitat i l'obligació moral» a presentar-se a la investidura. En la seva intervenció al Consell Nacional del partit, ha criticat que la proposta alternativa al PSC «està basant les converses en anar sempre en contra d'algú i mai a favor dels catalans».Illa també s'ha referit als aldarulls que s'han viscut en les darreres manifestacions de suport a Pablo Hasél i ha retret al Govern que no respongui amb contundència: «Els conflictes es gestionen, però la violència s'eradica». També ha insistit en reclamar la presidència del Parlament per a Eva Granados com a llista més votada.