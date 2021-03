Els Mossos investiguen un atracament a mà armada en una gasolinera de Llagostera, al Gironès

Els agents han pogut realitzar una primera identificació de l'home a partir de les imatges de les càmeres de seguretat

Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament a mà armada en una gasolinera de Llagostera (Gironès). Els fets han passat aquest dissabte al voltant de les tres de la tarda al carrer Camprodon d'aquesta localitat. Un home ha entrat a l'establiment amb una arma curta i ha amenaçat la dependenta perquè li obris la caixa forta. En veure que a dins no hi havia diners, el lladre ha fugit corrent pel mateix carrer. La dona ha donat l'avís a la Policia Local que s'ha traslladat al lloc, juntament amb els Mossos d'Esquadra. Durant l'episodi no hi ha hagut cap persona ferida.