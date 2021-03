El PDeCAT celebrarà un congrés abans del juny i Bonvehí estudia renunciar a la reelecció

El partit analitza al Consell Nacional la viabilitat econòmica del projecte, sense plantejar-se la dissolució

Actualitzada 06/03/2021 a les 12:54

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat aquest dissabte la convocatòria d'un congrés del partit abans de l'1 de juny, segons han informat fonts de la formació a l'ACN. A més, Bonvehí està estudiant la possibilitat de renunciar a la reelecció com a president del PDeCAT. El partit celebra aquest dissabte el seu Consell Nacional per analitzar els resultats del 14-F i l'escenari que s'obre sense representació al Parlament. La formació explorarà la viabilitat econòmica del projecte, però sense plantejar-se la dissolució.De fet, Bonvehí aposta per aprofitar el poder de les prop de 300 alcaldies repartides pel territori i els quatre diputats al Congrés per planificar un futur que compta amb Àngels Chacón com a actiu principal.