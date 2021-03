Detingut un lladre a Barcelona que atracava establiments amb un tornavís i amenaçava de contagiar la sida

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de març passat un lladre multireincident relacionat amb quatre robatoris amb violència i intimidació en establiments comercials del districte de Nou Barris de Barcelona. El pispa, de 43 anys i nacionalitat espanyola, actuava amb un tornavís, un tros de vidre trencat o un ganivet per intimidar els treballadors dels comerços, i també els amenaçava amb el fet que els podria contagiar la sida. El lladre va perpetrar a finals de gener i en només quatre dies fins a quatre robatoris a dues drogueries, un forn de pa i una farmàcia de Nou Barris, sostraient els diners de la caixa registradora de tots els establiments.



Un cop els investigadors van aconseguir identificar a l'autor, els esforços es van centrar en enxampar-lo, ja que es tractava d'una persona amb molta mobilitat geogràfica. Per aquest motiu, la investigació continua oberta per esclarir la seva possible participació en altres atracaments comesos a Barcelona i altres municipis de l'àrea Metropolitana. El detingut va passar a disposició judicial ahir divendres i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.