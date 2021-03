Centenars de persones es manifesten per Hasel a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han fet un ampli desplegament preventiu

Actualitzada 06/03/2021 a les 20:31

Diversos centenars de persones (unes 450, segons la Guàrdia Urbana) es manifesten aquesta tarda en la plaça Tetuan de Barcelona, situada al costat de la seu del departament d'Interior de la Generalitat, per a demanar la llibertat del raper Pablo Hasel i dels detinguts en els disturbis de les últimes setmanes, entre ells membres de grups anarquistes.La protesta, impulsada pels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR) i per organitzacions com Arran, vinculada a la CUP, porta com a lema «Fins que caiguin» (Fins que caiguin), i també clama contra la «violència policial» i exigeix l'amnistia total per als presos independentistes o la dissolució dels antidisturbis dels Mossos, entre altres qüestions.Acabar amb la monarquia, derogar la reforma laboral, abolir la llei d'estrangeria, acabar amb els desnonaments o regular els lloguers són unes altres de les demandes de les entitats que donen suport a la mobilització, entre elles el Sindicat de Llogateres i Llogaters.Els Mossos han desplegat un extens trenat de tanques enfront de la seu del departament d'Interior i han apostat allí diverses furgonetes policials amb la finalitat de blindar la seu de la Conselleria d'Interior.Abans d'arribar al punt d'inici de la manifestació, la plaça Tetuan, diverses columnes de manifestants que partien de diversos punts de la capital catalana han provocat alguns talls de trànsit al seu pas des de les 17.00 hores.S'han produït tallis al carrer Pau Claris amb el carrer Mallorca, al carrer Roger de Flor amb Diputació, en Travessera de Gràcia o bé el Passeig Sant Joan i l'avinguda Diagonal.La mobilització, convocada per a les 18.00 hores, es produeix una setmana després dels greus disturbis del passat dissabte, en què un grup de persones va intentar cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent dins, la qual cosa va motivar un cim d'urgència entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per a mostrar una imatge d'unitat enfront dels disturbis.Per a prevenir incidents, negocis situats en els voltants de la plaça Tetuan, entre ells entitats bancàries o botigues de roba, també han col·locat planxes de fusta o de metall per a protegir les vidrieres.Fonts municipals han assegurat a Efe que, igual que en altres ocasions, des del dijous s'han anat retirant contenidors i un altre materials per a evitar que puguin usar-se en les protestes.