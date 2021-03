Anem x Feina: «Els resultats electorals han estat clars i ni Foment ni Pimec representen el teixit empresarial»

La patronal independentista retreu a les dues rivals que hagin oblidat «els 16.000 MEUR de dèficit fiscal»

Actualitzada 06/03/2021 a les 17:42

Anem x Feina ha criticat aquest dissabte Foment del Treball i Pimec per posicionar-se en contra d'un Govern «inequívocament independentista». «Els resultats electorals han estat clars i ni Foment ni Pimec estan en condicions de representar el teixit empresarial de Catalunya», ha etzibat la patronal independentista, que també retreu a les dues rivals que hagin oblidat «els 16.000 MEUR de dèficit fiscal». «Sembla que ningú recorda aquests 16.000 MEUR que no tornen a Catalunya. Ningú els està reclamant. Ni Foment ni Pimec miren per Catalunya», ha assegurat el portaveu d'Anem x Feina, Àlex de Azuaje. «Si fóssim independents, amb aquests 16.000 MEUR que Catalunya genera es podria millorar la situació econòmica que viu el país», ha considerat.