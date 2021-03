Vox ocuparà els despatxos de les golfes del Parlament per decisió de tots els partits excepte el d'extrema dreta

Vox ocuparà els despatxos de les golfes del Parlament en virtut d'un acord de totes les forces amb representació a la cambra catalana excepte la d'extrema dreta, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. És una primera acció dels partits dins l'objectiu d'establir un cordó sanitari per aïllar els d'Ignacio Garriga. D'altra banda, els canvis organitzatius -obligats, també, per l'arribada de Vox, que suposa haver d'encabir vuit partits als espais parlamentaris- comporten que el guanyador de les eleccions del 14 de febrer, el PSC, passi a ocupar els despatxos que fins ara utilitzava Ciutadans, força guanyadora dels comicis anteriors. Cs compartirà ara espai amb la CUP i En Comú Podem.

De la seva banda, ERC i Junts per Catalunya intercanvien sales. Si fins ara els de Borràs eren a la planta superior, aquesta queda per als republicans. JxC baixa a la inferior -on fins ara hi havia ERC- i compartirà l'espai amb el PP.