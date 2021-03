Presó provisional sense fiança per al detingut per apunyalar la seva parella a Lleida

La magistrada del jutjat de violència sobre la dona de Lleida ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 54 anys acusat d'apunyalar la seva parella, de 42, a l'habitatge d'aquesta, ubicat a l'avinguda de Tortosa de Lleida. La causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.L'home va ser detingut la matinada de dijous com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l'àmbit de la llar i lesions, després que, suposadament, ferís la víctima a l'abdomen amb un ganivet. En un primer moment la dona va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida però després va ser evacuada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, a causa de la gravetat de les ferides.