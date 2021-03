Ponsa confia que el Procicat permetrà a les botigues de discos obrir en dissabte a partir de la setmana vinent

La consellera admet que és una «anomalia» que no puguin fer-ho com les llibreries

Actualitzada 05/03/2021 a les 15:34

La Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha manifestat aquest divendres que és «una anomalia» que les botigues de discos no siguin excepció cultural i estiguin autoritzades a obrir en dissabte, de la mateixa manera que ho estan les llibreries. En aquest sentit, Ponsa ha informat que ho estan «treballant conjuntament» amb el Procicat perquè la mesura es pugui «refer com abans millor». La consellera ha confessat que esperava que s'hagués «rectificat» ja aquesta mateixa setmana, però en tot cas «espera» que les «noves pautes» que s'aprovin la setmana vinent incloguin aquesta modificació. El sector ha mostrat recentment el seu malestar al Departament de Cultura per aquesta situació.