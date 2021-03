Noves ajudes de 10 milions per a botigues grans i de centres comercials

Aquesta nova línia pretén reforçar la que es va obrir el mes de gener passat, que va atorgar una ajuda de 8.500 euros als negocis tancats durant la tercera onada, del 7 de gener al 21 de febrer.A diferència de la convocatòria anterior, les ajudes activades aquest divendres estableixen ajuts específics per als establiments de restauració situats en centres comercials. Les bases per rebre les subvencions ja s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s'obriran en els pròxims dies, segons ha informat el Departament d'Empresa.Per poder optar a les ajudes, les empreses hauran de presentar una sol·licitud telemàtica a través del Canal Empresa, omplint un formulari on caldrà fer una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases i adjuntar dues fotografies de l'establiment, una de l'interior i una altra de l'exterior. En el cas dels locals que ja van formular la sol·licitud per optar a l'anterior línia d'ajudes, no serà necessari enviar una nova sol·licitud i rebran el pagament de forma automàtica.Les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació i són compatibles amb altres ajuts públics o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració.