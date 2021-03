La justícia reobre el cas contra sis policies espanyols investigats pel ferit més greu de l'1-O

L'Audiència de Lleida considera prematur el sobreseïment en fase d'instrucció i insta a citar a declarar als Mossos presents al lloc

L'Audiència de Lleida ha ordenat reobrir el cas contra sis policies espanyols investigats per les lesions sofertes per Enric Sirvent al col·legi electoral de la Mariola, l'1-O. L'advocada de la família del ferit més greu del referèndum a Lleida, Anna Llauradó, que acusa els policies dels delictes de lesions i contra la integritat física i moral, va recórrer l'arxivament del cas per part del jutjat d'instrucció 4 en considerar «prematur» el sobreseïment. Ara, l'Audiència de Lleida li dona la raó i insta a citar a declarar els Mossos presents al lloc, que el jutge d'instrucció havia considerat que no eren rellevants per a la investigació, contràriament al que demanava Llauradó.En el recurs, la lletrada de la família d'Enric Sirvent al·legava que la decisió del jutge d'instrucció havia estat «prematura» perquè hi havia diligències sol·licitades des de fa un any pendents de practicar. A més, Anna Llauradó considerava que l'arxivament suposava una vulneració dels drets fonamentals i que deixava «impune» un fet en què hi havia «prou indicis» que apunten que es va actuar amb violència contra un ciutadà que s'expressava pacíficament.En el recurs d'apel·lació, la lletrada també posava de manifest que l'arxivament suposa una infracció de l'article 779 del Codi Penal en entendre que la interlocutòria del jutjat, de 44 pàgines, fa una valoració «prematura» de les proves «com si fos una sentència», quan no té funció jutjadora. L'Audiència de Lleida, segons ha confirmat Llauradó a l'ACN, ha donat la raó a la lletrada i ha ordenat reobrir la investigació en considerar que falten proves per practicar i que l'informe forense de lesions és «contundent», segons l'advocada.