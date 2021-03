Forcadell publica un llibre on explica al seu net per què l'han tancat a presó

L'expresidenta del Parlament vol traslladar als nens que «l'amor supera les proves més difícils»

Actualitzada 05/03/2021 a les 10:53

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell publica nou llibre. El proper 8 d'abril sortirà a la venda Les paraules seran sempre lliures, de la mà de l'editorial Montera, un llibre on Forcadell ha volgut dirigir-se als nens de Catalunya, i especialment al seu net, per intentar explicar què ha passat per a que hagi acabat tancada a la presó. L'expresidenta, que encara té vigent el tercer grau tot i que Fiscalia l'ha recorregut, segueix anant a dormir al centre penitenciari de Wad-Ras, i fa ja quasi tres anys que està tancada a presó; i publica ara aquest volum per intentar explicar als més petits de la seva família que «l'amor supera les proves més difícils» i que ella n'és l'exemple.