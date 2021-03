Estafa massiva: t'envien un SMS indicant que tenen un paquet pendent d'entrega

Els missatges suplanten la identitat de Correus o empreses de missatgeria com SEUR, DHL o FedEx

La Policia Nacional ha alertat d'una nova estafa que ha aparegut recentment. Els ciutadans reben un missatge de text d'una empresa de paqueteria alertant que no han pogut lliurar un paquet amb un enllaç per tenir més informació. Entre les empreses suplantades hi ha Correus, SEUR, DHL o FedEx.El cos de seguretat alerta que es tracta d'una estafa massiva que té com a objectiu robar les dades personals de l'usuari a través del mètode del phising.Molts usuaris han alertat que en alguns dels missatges fraudulents que han rebut portaven el seu nom i cognom. L'augment de les vendes en línia fan que cada cop siguin més freqüents els missatges de correo o SMS suplantant empreses de missatgeria, segons alerten els Mossos d'Esquadra que també han avisat a través de les seves xarxes socials.Quan l'usuari clica l'enllaç, se'l redirigeix a pàgines malicioses o se'ls descarrega una app al telèfon que accedeix a les seves dades.