Els farmacèutics reclamen que l'administració d'AstraZeneca s'ampliï fins als 65 anys

A més, els farmacèutics han reclamat que l'administració de la vacuna s'ampliï a tots els professionals que treballen a les farmàcies, independentment del grup d'edat o les circumstàncies de salut ja que han treballat i treballen a primera línia.El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, ha reclamat al Ministeri de Sanitat que la vacuna d'AstraZeneca s'administri també als majors de 55 anys. A més, ha instat la consellera de Salut, Alba Vergés, a desobeir i posar aquest vaccí «a tots els grups d'edat» si el Ministeri no canvia el criteri «en breu». Padrós ha demanat, a través de les xarxes socials, que es prengui aquesta decisió «atenent a criteris ètics, clínics, de risc i d'evidència» i assegura que els metges hi donaran suport. En declaracions posteriors a l'ACN, ha assegurat que «no hi ha cap justificació científica» per mantenir aquesta limitació. A més, ha considerat que s'han saltat els criteris de priorització d'edat.Padrós ha lamentat que s'està vacunant personal no essencial de poc risc «quan la majoria de majors de 80 anys que viuen a casa o pacients de risc encara no han estat vacunats». «La població més vulnerable ha de ser la primera i principal prioritat», ha manifestat.En una sèrie de piulades a les xarxes socials, ha rebatut l'argument que ha donat el Ministeri sobre la manca d'evidència per a les persones a partir de 55 anys i ha plantejat que tampoc hagués existit per a la gent de més de 90 anys a qui s'ha administrat la de Pfizer.Ha afegit que l'Agència Europea del Medicament no va explicitar cap limitació d'edat per aquest col·lectiu i per això creu que aquesta autolimitació «no té ara justificació i és inadmissible perquè a la pràctica s'estan vulnerant els criteris de la pròpia UE sobre la priorització dels grups de major risc».En declaracions a l'ACN, ha insistit que «no hi ha justificació» per mantenir la limitació a 55 anys i ha posat com a exemple que països que també l'havien establert ja han rectificat, ja que l'evidència que hi ha ara «no és la que hi havia fa dos mesos». Per a Padrós, s'estan «alterant els protocols de vacunació» i «saltant els grups de prioritat de risc».