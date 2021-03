El PDeCAT explora la seva viabilitat econòmica sense plantejar-se la desaparició

Situació delicada

Una de les decisions que podria prendre el Consell Nacional de demà és la convocatòria d'una assemblea extraordinària, perquè les bases analitzessin la situació postelectoral i abordessin el futur del partit. Tant Bonvehí com el responsable d'organització i territori, Ferran Bel -també diputat al Congrés-, remaran a favor de la viabilitat del projecte. La direcció entén que el PDeCAT té espai polític, i que pot tornar a intentar entrar al Parlament a les properes eleccions. De fet, insisteixen que la pugna amb JxCat -que ha arribat als jutjats- els ha perjudicat.De fet, totes les fonts consultades -entre la direcció, càrrecs locals i comarcals, així com del Congrés- coincideixen en destacar que el PDeCAT «s'ha d'adaptar» a la nova situació. I confien en aconseguir-ho. Destaquen, d'una banda, el paper que pot seguir tenint Chacón, amb qui el partit compta com a actiu destacat. La qui va ser cap de llista el 14-F podria esdevenir el gran lideratge de la formació. La pròpia exconsellera ha confirmat a l'ACN que assistirà al Consell Nacional de demà, ja que té la intenció de seguir treballant pel futur del partit i del país.Una altra decisió que es podria prendre a mitjà o llarg termini és la renovació de la direcció. L'executiva consta ara només de 15 persones, després del degoteig de baixes de la tardor per apuntar-se al nou partit de JxCat de Carles Puigdemont. No es preveu, però, que aquest tema s'abordi al Consell Nacional de demà.Al partit l'enforteixen les 200 alcaldies que encara ostenta, a més de la presència a consells comarcals i diputacions. Però el debilita la situació econòmica: el pressupost del 14-F va ser de 690.000 euros, una despesa que la direcció confiava a recuperar amb les subvencions parlamentàries, a les quals ja no hi opta per no haver obtingut representació a la cambra -el PDeCAT va obtenir un 2,72% de vots, a les portes del 3% necessari. La despesa de gairebé de 700.000 euros se suma al passiu que ja acumula el partit, de pagaments pendents a proveïdors i l'ERO a les treballadores.La causa judicial de CDC -en concurs de creditors- pot empitjorar la situació econòmica i la viabilitat del projecte de Bonvehí. El PDeCAT nega ser el successor econòmic de l'autoliquidada Convergència, però la decisió la prendrà l'Audiència Provincial de Barcelona. Una de les possibilitats és que el PDeCAT hagi d'assumir la multa del cas Palau i de les despeses derivades del cas 3% a l'Audiència Nacional.