El Parlament escollirà divendres vinent el president de la cambra i la resta de la Mesa

Per escollir els set membres de la Mesa els diputats han de votar en una urna. És per això que aquests dies s'està habilitant l'auditori del Parlament perquè s'hi pugui celebrar la sessió constitutiva, ja que els 135 diputats electes no poden ser alhora a l'hemicicle guardant les distàncies i les mesures de seguretat per la pandèmia de covid-19. Això no evitarà que se'ls prengui la temperatura en arribar i que hagin de dur mascareta durant la sessió, com s'ha fet en els plens ordinaris i en la Diputació Permanent.Segons ha informat el Parlament en un comunicat, la primera votació correspon a l'elecció del president del Parlament, que ha de guanyar per majoria absoluta o bé ser el candidat amb més suports en una segona ronda. Els diputats han d'introduir a l'urna un paper amb el nom del company per al qual voten. En el cas dels vicepresidents, surten escollits els dos diputats que hagin obtingut més vots, com passa igualment amb els quatre secretaris.Si a l'hora d'escollir president es produís un empat, s'ha de repetir la votació. En cas que s'hagi votat quatre vegades i persisteixi l'empat, serà proclamat president del Parlament el candidat que pertanyi al grup amb més diputats. Qui surti escollit prendrà el relleu de Roger Torrent i esdevindrà el desè president des de la restauració del Parlament, després d'Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2017) i Torrent (2018-actualitat).