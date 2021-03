El calendari força els partits independentistes a intensificar les converses a 7 dies d'esgotar els terminis

CUP: més sintonia amb ERC

Lentitud entre ERC i Junts

Unilateralitat o diàleg

La presidència del Parlament, les cadires de la Mesa, la composició del Govern i el full de ruta polític i social enquisten les negociacions multilaterals. D'una banda, a ERC són conscients que van «justos» per poder arribar a un acord amb JxCat i la CUP abans de la constitució del Parlament, però confien en aconseguir-ho perquè en els últims dies s'estan intensificant les negociacions. Fonts d'ERC s'han mostrat «optimistes», però han admès que caldrà fer molta feina d'última hora.Els republicans han dedicat la major part del temps a negociar amb la CUP i amb Junts. «Van bé en general les negociacions», ha apuntat un dirigent republicà. Els d'Oriol Junqueras han creat un espai de negociació amb la CUP que està avançant perquè, a diferència que amb Junts, «tot va una mica més rodat».Després d'acordar treballar qüestions com la reforma del model d'ordre públic, les acusacions particulars de la Generalitat, el paper dels Mossos en els desnonaments o polítiques d'habitatge, les converses amb la CUP han passat a una segona fase on s'aborda el rescat social i la reconstrucció econòmica.De fet, ERC i la CUP s'han emplaçat a celebrar grups de treball específics per concretar les propostes, a més de les reunions habituals. Fonts d'ERC han apuntat que amb els anticapitalistes no s'ha tractat formalment el seu paper a la Mesa del Parlament.Des de la CUP apressen perquè hi hagi un acord per a la Mesa per evitar que la presidència pugui acabar caient en mans d'un partit no independentista. I dubten que es pugui tancar abans del 12 de març una entesa que vagi més enllà, pensant en una investidura. De fet, fonts de la formació aposten per un preacord abans de divendres vinent amb propostes globals per a la legislatura. Es polirien més tard però de moment servirien per aconseguir tenir la Mesa constituïda i passar així la primera fita de la negociació.La CUP, que està oberta a assumir responsabilitats a la Mesa, també des de la presidència, insisteix que això dependrà de quin dibuix es fa de la legislatura i quines polítiques aspiren a fer. Segons fonts de la CUP, els republicans no veurien malament que la presidència recaigués en mans dels anticapitalistes, una sensació que no detecten entre les files dels de Carles Puigdemont.Aquests dies, els cupaires exposen a la militància com van les negociacions en unes assemblees que s'allargaran fins a la setmana vinent, a pocs dies per la constitució de la cambra. La idea és que dimecres la formació pugui portar a les bases una proposta de preacord que se sotmeti a votació. Aquest document esbossaria unes línies generals que haurien d'anar acompanyades de mesures que garanteixin el compliment d'aquest acord. És en aquest paquet, que s'abordaria més endavant, on l'eix nacional tindrà més pes. Tot i no compartir l'estratègia nacional amb ERC, reconeixen la seva voluntat d'arribar a punts de trobada.De fet, els anticapitalistes destaquen dels de Junqueras aquest ànim d'avinença, mentre que reconeixen que els costa més amb JxCat. Amb aquests darrers admeten que, més enllà de temes nacionals, no han aconseguit concretar més qüestions, especialment en l'àmbit social. Aquest, de fet, pot ser un dels esculls en la negociació, ja que la CUP situa aquest eix social com a condició sine qua non.Per altra banda, els comuns insisteixen en un executiu compartit entre ERC i En Comú Podem, que deixa fora de l'equació a JxCat, i que tingui el suport extern del PSC i també de la CUP. Però els socialistes ho refusen i insisteixen que són ells qui han de liderar l'executiu. Els de Jéssica Albiach continuen amb trobades amb ERC i la CUP, uns contactes que volen mantenir en la discreció. Enmig de tot plegat, Albiach va anunciar dijous que també presentarien una candidatura per a presidir el Parlament, la de Joan Carles Gallego.Esquerra i Junts també han mantingut diverses trobades però uns i altres lamenten que la negociació estigui anant més lenta del que s'esperaven. Els republicans han explicat que essencialment s'ha parlat de l'estratègia independentista i de com avançar cap a la república. «Ells no volen parlar de més», han apuntat fonts d'ERC sobre els negociadors de JxCat. Els republicans els han reclamat que a les converses s'abordin totes les qüestions socials i nacionals «en paral·lel».Durant les trobades amb Junts, tant la formació de Puigdemont com la de Junqueras exposen les seves estratègies i busquen punts de consens. «No estem tant lluny com sembla a vegades», han subratllat els republicans.Per la seva banda, des de la formació que comanda Borràs mantenen que no hi ha cap acord tancat amb els republicans, i que encara no s'han abordat noms ni cadires de la Mesa ni de Govern. Insisteixen especialment que ERC no els ha ofert encara la presidència del Parlament. Cal destacar que al si de Junts hi ha diferents ànimes a l'hora d'afrontar la negociació amb els de Pere Aragonès i, en part, per això costa avançar. Així ho admeten fonts coneixedores de les trobades.D'una banda, diversos dirigents de JxCat -la majoria dels quals formen part de l'equip negociador- aposten per avançar en les negociacions amb ERC, assentar les bases de tota la legislatura i formar un Govern independentista -amb republicans i CUP-, i obtenir la presidència del Parlament. Aquest sector prefereix situar Borràs com a vicepresidenta de la Generalitat amb una conselleria -preferiblement Economia o Empresa.Però a Junts també hi ha qui defensa una posició més enrocada: portar les negociacions al límit del calendari i forçar ERC a acceptar les seves demanades: presidència del Parlament, però també una estratègia comuna a Madrid, i abordar la unilateralitat un cop es constati el fracàs de la taula de diàleg amb l'Estat.Entre aquestes veus fins i tot hi ha qui contempla la possibilitat de deixar Esquerra sola al Govern -o amb comuns-, de manera que JxCat passaria a fer oposició. Entre aquest sector també s'estudien els costos d'una repetició electoral, on calculen que ERC quedaria desgastada i Junts aspiraria a quedar com a primera força independentista.JxCat defensa que un acord amb ERC ha d'incloure les bases d'una estabilitat per a tota la legislatura, amb l'autodeterminació i l'amnistia com a pals de paller, junt amb una estratègia conjunta a Madrid, i un pla de xoc econòmic i social. L'entesa al Congrés és un dels punts que provoca més fricció amb els republicans -tot i que JxCat només hi té 4 escons.Els de Borràs també són escèptics amb la taula de diàleg: hi exigeixen mecanismes de control per constatar-ne la inviabilitat, alhora que reclamen concreció a ERC sobre quin serà el full de ruta a seguir si la negociació amb l'Estat no avança. És aquí on JxCat s'uneix amb la CUP per exigir als republicans que obrin la porta a l'exercici unilateral. Al seu torn, els republicans fan pinça amb els anticapitalistes perquè Junts assumeixin una visió més progressista i d'esquerres de les mesures socials i econòmiques.Tal com va avançar l'ACN, JxCat ha avisat els republicans que la presidència de la cambra els pertany, i que, del contrari, qualsevol pacte de legislatura naixeria «coix». La pròpia Borràs, a més de la portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, sonen com a aspirants al càrrec. Junts també vol que el Consell per la República tingui un paper «protagonista» dins l'estratègia independentista, però ERC en recela.