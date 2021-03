En total, els centres penitenciaris catalans tenen 147 interns i 72 professionals positius. Dels 147 interns, 93 estan ubicats al mòdul 4 de Quatre Camins i n'hi ha quatre més ubicats a la infermeria del mateix centre.A banda, també hi ha 16 interns amb coronavirus a la unitat covid de Puig de les Basses, 11 a Brians 2, 3 al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, 2 a Mas d'Enric, i 2 a Brians 1. A més, hi ha 12 interns positius que romanen al seu domicili confinats amb permís per malaltia i 4 que romanen al domicili en aplicació de l'article 86.4.