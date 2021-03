Detingut un home per apunyalar la seva parella al barri de Pardinyes de Lleida

La víctima va ser evacuada a l'Hospital Vall d'Hebron per la gravetat de les ferides

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dijous un veí de Lleida, de 54 anys i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de l'apunyalament a la seva parella, de 42, a l'habitatge d'aquesta, situat a l'avinguda de Tortosa de la ciutat, segons publica Segre i ha confirmat la policia a l'ACN. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a la 1.10 h. L'agressor va ferir la víctima a l'abdomen amb un ganivet, provocant-li un tall en una artèria, segons el diari. La dona va ser traslladada inicialment a l'Hospital Arnau de Vilanova però va ser evacuada a la Vall d'Hebron, per la gravetat de les ferides. Posteriorment, els Mossos van detenir l'home com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l'àmbit de la llar i lesions.