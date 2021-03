Aragonès convoca la sessió constitutiva del nou Parlament per al 12 de març

El decret de convocatòria del ple de constitució del Parlament es publicarà al proper Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ordinari. Aragonès ha fixat l'última data legal possible per celebrar la sessió que renovarà la cambra després de les eleccions del 14-F.L'anunci de la signatura del decret arriba just quan la pressió del calendari força els partits independentistes a intensificar les converses per arribar a un acord pel repartiment de cadires a la Mesa del Parlament i per constituir el Govern.A una setmana del ple de constitució, JxCat i CUP volen que ERC contempli la via unilateral aquesta legislatura -amb un referèndum i la posterior implementació de la república. Per altra banda, republicans i anticapitalistes demanen al partit de Laura Borràs un punt de vista més progressista de cara al pla de xoc social i econòmic per superar la crisi provocada per la pandèmia. Els comuns insisteixen en un Govern d'esquerres sense Junts.Segons indica la Llei de la Presidència, la sessió d'investidura del president de la Generalitat s'hauria de fer com a màxim 10 dies hàbils després de la constitució de la cambra. Així que, com a molt tard, s'hauria d'investir en primera ronda un president o presidenta el 26 de març. En cas que esgotin els terminis, la segona votació de la investidura podria ser el Diumenge de Rams, el 28 de març.