ANC i Òmnium despleguen 4 pancartes per la visita de Felip VI a Martorell però els Mossos les retiren

Actualitzada 05/03/2021 a les 11:12

Escassa resposta a la convocatòria del CDR

ANC i Òmnium han desplegat 4 pancartes a ponts de Martorell sobre l'AP-7 i l'A-2 sota el lema Catalunya no té rei, en contra de la visita de Felip VI a la fàbrica Seat, aquest divendres. Els Mossos han retirat 3 pancartes, i només n'han deixat una: la del pont de l'AP-7 al costat del parc forestal de Can Cases.La protesta ha concentrat una vintena de persones des de les 9 hores, en una concentració on també hi ha participat la Intersindical-CSC. Segons fonts de l'ANC, els Mossos han identificat diverses persones en els ponts on han retirat pancartes. A les 9:45 hores una desena d'agents policials han fet fora la gent concentrada, argumentant del risc que caiguessin pel pont a la carretera. L'acte ha transcorregut sense més incidents.En una atenció als mitjans posterior, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que l'acció estava comunicada degudament, i que no hi havia cap resolució contrària. L'entitat ha fet les «trucades corresponents» a la conselleria d'Interior, que ha donat l'ordre als Mossos perquè permetin penjar la resta de pancartes en dos ponts més. Un d'ells és el de l'accés principal a la Seat, on el rei espanyol i el president espanyol, Pedro Sánchez, visitaran la fàbrica aquest migdia.Paluzie també ha subratllat que el monarca «no serà mai benvingut a Catalunya», i ha asseverat que sempre es trobarà amb «expressions de rebuig» a la seva visita. D'altra banda, el secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, també ha atès la premsa des del pont de l'acció principal, i ha afirmat que Felip VI representa «l'oligarquia del cop d'estat del 1936, blanquejada pel règim del 1978».Perelló ha insistit que la mobilització serveix per «seguir protestant» i demostrar que «Catalunya no té rei», en la línia de la pancarta que s'ha pogut desplegar. «Els treballadors i les treballadores no tenim rei, i ells [la família reial] no han fer res al servei d'aquest poble», ha conclòs.Una desena de persones s'han concentrat a les 9 del matí a l'estació dels Ferrocarrils de Martorell en una convocatòria dels CDR del Baix Llobregat amb el lema 5-M tombem el règim. Poc després, els concentrats han enfilat a peu cap a les instal·lacions de SEAT, els accessos de les quals s'han trobat algunes furgonetes dels Mossos d'Esquadra que els han impedit avançar. Davant el bloqueig policial, alguns d'ells han buscat altres vies per accedir a la fàbrica, sense èxit. Finalment, un grup reduït s'ha unit a la convocatòria de l'ANC.