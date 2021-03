Puja a dos anys la condemna de presó al bomber que gravava companyes despullades

Tres mesos de gravacions

Les afectades també consideren que la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona els dóna la raó en la queixa per «l'evident falta de sensibilitat envers les víctimes».En aquest sentit, les bomberes reprodueixen extractes del text en un fil de Twitter on es llegeix: «certament hi ha al·lusions que es fan a la sentència i diversos retrets que es troben a la mateixa (…) i constatades algunes actuacions al llarg del judici que no reflecteixen assossec i distància per les intervencions que es fan, i que haurien exigit (…) abordar l'acte en la situació que es plantejava».La primera sentència argumentava, per exemple, que no hi havia tres delictes sinó «un delicte amb tres perjudicades» i afegia que les imatges «només» retrataven «la nuesa» de les dones i no tenien «connotació sexual» ni «moments íntims».Les bomberes es mostren «molt satisfetes» amb les «rectificacions» que ara fa l'Audiència Provincial però alerten que la seva lluita «no acaba aquí». D'una banda, volen que casos com aquest «no es repeteixin mai més», i de l'altra, segueixen perseguint la «inhabilitació per exercir de bomber» que «des del primer moment» han reclamat per a l'autor de les gravacions.Les sentències consideren provat que entre el juliol i el setembre del 2015 el bomber va enregistrar tres companyes amb una càmera que va amagar al vestuari femení del parc de Sant Andreu.