Bàsicament, aquests no es consideraran contactes estrets ni hauran de fer quarantena per ser contacte d'un positiu. Només es realitzaran proves diagnòstiques si presenten símptomes compatibles amb infecció per coronavirus.A les residències amb més d'un 85% dels residents correctament vacunats es podran fer nous ingressos sense necessitat de fer PCR al nou usuari ni que aquest faci quarantena prèvia sempre que hagi estat vacunat.Respecte sortides del centres, en les que durin més de tres setmanes, les persones correctament vacunades tampoc no precisaran PCR ni quarantena a la tornada.