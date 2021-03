La forense de l'Audiència Nacional confirma que Ferrusola no pot declarar per l'alzheimer

La defensa dels Pujol al·legava la malaltia, que té des del 2018, i una caiguda domèstica l'estiu passat

La forense de l'Audiència Nacional que dilluns va examinar Marta Ferrusola ha confirmat que no pot declarar per un «deteriorament cognitiu tipus alzheimer moderadament greu de cinc anys d'evolució», segons ha avançat TVE. L'escrit de la pèrit determina que la patologia comporta limitacions a Ferrusola tant en l'àmbit físic com en el cognitiu. Per això, la forense conclou que la dona de Jordi Pujol «no reuneix les condicions psíquiques mínimes necessàries per prestar declaració». Cal recordar que a principis de febrer la defensa de Ferrusola adduïa que la investigada no podia declarar tant per la malaltia com per un accident domèstic que va patir l'estiu passat.