La FECASARM troba insuficient la relaxació i reclama que l'hostaleria pugui oferir sopars

La patronal tornarà a impugnar les mesures del Procicat perquè «fan inviable la majoria de les activitats»

Actualitzada 04/03/2021 a les 13:41

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) veu insuficient l'horari ininterromput per a l'hostaleria a partir de dilluns i torna a reclamar que el sector pugui obrir durant la franja nocturna. L'entitat sosté que el servei de sopars suposa el 50% de la facturació de molts negocis. «Si no permeten aquest horari, que ens compensin pel 50% de les pèrdues, perquè no ens estan donant cap ajut proporcional», ha lamentat el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas. Durant un acte a Salou, el portaveu de la patronal ha avançat que impugnaran per tretzena vegada les restriccions anunciades pel Procicat perquè són «arbitràries» i «fan inviable la majoria de les activitats».