Horrorland s'acomiada de Cercs per la crisi del coronavirus i escolta ofertes per a una nova seu

Un any tancat

Horrorland marxa del Berguedà però no descarta reobrir en un altre indret de Catalunya o de la resta de l'Estat. Hores d'ara el parc ja ha rebut «moltes ofertes» d'altres indrets d'aquí i de fora i no falten les «ganes» de continuar amb el projecte, segons ha informat a l'ACN un portaveu de l'organització.Segons els organitzadors, l'Agència del Desenvolupament del Berguedà, que gestiona el lloguer de les naus i instal·lacions, no ha fet «cas» suficient als seus intents de posar de manifest «la debilitat del projecte» durant els darrers mesos. Després d'un any sense ingressos els organitzadors es veuen «obligats a finalitzar la seva estada a Cercs».El darrer any 2020, Horrorland no va poder iniciar la seva tercera temporada (octubre) tot i haver venut totes les entrades. A causa de la pandèmia, una setmana abans del dia previst per arrencar la nova temporada, les restriccions del Govern per fer front a la crisi del coronavirus van obligar a suspendre'n la tercera edició.«En aquell moment, el parc ja havia fet una gran inversió per adaptar les instal·lacions a les noves normatives i a més a més va retornar els diners de totes les entrades venudes», informen. Aquesta situació va deixar el complex «a la corda fluixa», i les «negociacions» amb l'administració que els lloga les instal·lacions han estat «insuficients» per mirar de redreçar-ho.Horrorland va obrir les seves portes l'octubre del 2018 amb totes les entrades exhaurides.L'any 2019 el parc va ampliar l'aforament i els dies d'obertura. Al llarg de les dues temporades, el centre d'oci centrat en el terror i l'adrenalina ha acumulat més de 40.000 visitants, i també presumeix d'haver «generat 170 llocs de treball i un fort impacte econòmic i turístic a la comarca». El 2019 el parc va guanyar el premi a millor esdeveniment europeu de terror en els prestigiosos 'Scare Awards'.Des del parc han agraït aquest dijous «la confiança de tots els visitants» que hi ha passat des del primer dia.