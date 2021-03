Hasel assegura que hi ha una «operació d'Estat» per mantenir-lo a la presó «molt temps»

Emocionat per les protestes

Resposta a Unidas Podemos

Al marge d'altres condemnes que encara no són fermes, Hasel recorda que està pendent de si la que l'ha enviat a la presó s'allarga «més de dos anys», si el jutge «li fa pagar amb presó» la pena-multa de 30.000 euros que acompanya la sentència de 9 mesos i 1 dia per enaltiment del terrorisme.Hasel es considera un «pres polític», que al seu parer és a la presó per «una lluita política». «Em mentalitzo pel pitjor perquè d'un Estat així es pot esperar qualsevol cosa», exposa en una entrevista concedida a Público el 26 de febrer.L'artista parla d'una «clara operació d'Estat» per tenir-lo a la presó, «tan descarada que escandalitza a nivell internacional o a persones que no simpatitzen amb el que defenso», assegura. I afegeix: «Que el tercer dia del meu empresonament m'arribés una altra condemna (pendent de recurs al Suprem) per un muntatge policial sense proves, ho fa evident».Hasel es refereix a la sentència confirmada per l'Audiència de Lleida de dos anys i mig de presó per amenaçar un testimoni d'un judici contra un guàrdia urbà de Lleida, i que podria sumar-se a la pena que està complint per enaltiment del terrorisme.D'altra banda, Pablo Hasel explica que ha pogut seguir algunes de les protestes que s'han viscut als carrers contra el seu empresonament, i es mostra «emocionat» de la «resposta». El músic pres considera que la seva decisió de no eludir la condemna fugint a l'exili, així com «el bon treball del moviment solidari» ho han afavorit, així com un context de «cansament creixent davant la misèria i la repressió» per a una joventut «sense sortides dignes».En relació als aldarulls, Hasel creu que hi ha «molta hipocresia respecte a la violència» per part dels «grans mitjans» i sosté que sense unes condicions de vida «tan indignes» no hi hauria disturbis. «I sense repressió, tampoc».D'altra banda, el retreu a Unidas Podemos que hagi sol·licitat el seu indult, i es demana per què el partit de Pablo Iglesias no va fer el mateix amb Valtònyc. La resposta, segons Hasel, perquè aleshores no hi va haver «la presió als carrers» que s'ha viscut ara.