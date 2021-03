Els síndics electorals diuen que no van actuar des del 8 de setembre i que no van publicar cap acord

La síndica electoral suplent Eva Labarta, secretària de la junta de govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona durant diversos anys, ha explicat que va rebre una trucada de Marc Marsal i altres persones per oferir-li el lloc. Ella viu al Congo, on dirigeix una entitat benèfica, i va arribar a Barcelona el 8 de setembre.L'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona ha explicat que el 6 i 7 de setembre van fer advertiments verbals i per escrit a la Mesa. Quan van rebre les notificacions del TC que suspenien les lleis de desconnexió ho van notificar a la Mesa, però no ho van notificar als membres de la Sindicatura Electoral perquè no estaven presents allà i tampoc tenien el mandat de fer-ho. Bayona ha dit que no sap si els síndics electorals es van reunir al Parlament, ja que no els coneixia ni els va veure.